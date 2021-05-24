24 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) окажется полупустым из-за продолжающейся пандемии коронавируса и экономической непривлекательности Санкт-Петербурга для потенциальных инвесторов. Бездействие вице-губернатора Максима Соколова, координирующего работу экономического блока, привело к тому, что крупному бизнесу город на Неве стал неинтересен.

Петр Савин, , 13:47 — REGNUM К настоящему времени Северная столица так и не оправилась от последствий коронавируса. Из-за антиковидных мер по итогам 2020 года, согласно данным Росстата, оказалось большое количество отрицательных экономических показателей. Санкт-Петербург вошел в число регионов с недостаточной динамикой промышленного производства, объема строительных работ, оборота розничной торговли и роста реальных денежных доходов населения.

Санкт-Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Петербург оказался на 27-м месте из 85 в России по динамике инвестиций в основной капитал. По данным Минфина РФ, суммарный объем госдолга всех российских регионов на 1 октября 2020 года составил 2,18 трлн рублей, а в абсолютном выражении он вырос на 65,2 млрд рублей. Санкт-Петербург вошел в число субъектов, которые внесли наибольший вклад в увеличение госдолга. Одной из причин такого экономического упадка города является слабая поддержка бизнеса и отсутствие реализации инвестиционных проектов.

Отрицательные показатели сохранились и в первом квартале 2021 года. Одной из ключевых сфер, определяющих степень и уровень развития субъекта, является строительство. В Петербурге динамика строительства по сравнению с прошлым годом снизилась на 21% и составила 79%. Сократился также и показатель общей экономической активности горожан. В частности, пассажиропоток уменьшился на 22%, до 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В январе-феврале 2021 года сократилась динамика развития городской промышленности, на что повлияло снижение объемов выпуска продукции машиностроения.

Негативная тенденция наблюдается и в бизнесе. На 2021 год запланированный объем поддержки отрасли в Санкт-Петербурге составил 9,8 млрд рублей, что в два раза меньше, чем в прошлом году. При этом, как отмечают эксперты, многие сферы, пострадавшие от пандемии и антикоронавирусных ограничений, еще не восстановились полностью, но благодаря бездействию Соколова инвестиции в город не привлекаются, а поддержка бизнеса практически отсутствует.

Комитеты по экономической и промышленной политике, инновациям и торговле перешли в зону ответственности Максима Соколова в начале марта текущего года, после ухода Евгения Елина, однако никаких улучшений в этих областях до сих пор не наблюдается. По сути, при руководстве Соколова ситуация не изменилась — малый бизнес постепенно закрывается, а крупный перестает инвестировать в город.

По данным Петростата на 1 апреля 2021 года, количество юридических лиц за последний год сократилось на 14%, до 239 тысяч. При этом в аппарате Соколова уделяют внимание не проблемам бизнеса в городе, а сомнительным проектам, которые либо постоянно откладываются, либо оказываются замешаны в коррупционных схемах. Команда вице-губернатора отдает предпочтение абсурдным проектам, таким как перенос мощностей Большого порта с последующей застройкой жилыми комплексами. В экспертном сообществе проект назвали бессмысленным, но, несмотря на это, аппарат Соколова продолжает его рассмотрение.

Стоит отметить, что ранее Максим Соколов уже возглавлял экономический блок, и этот период запомнился петербуржцам рядом проблем и большой потерей бюджетных средств. Одним из самых провальных проектов вице-губернатора стал Орловский тоннель, работы по строительству которого велись с 2005 по 2011 годы. Из-за множества недоработок при проектировании и необходимости увеличения стоимости «подземная труба» так и не была достроена. В результате городской бюджет потерял 1,2 млрд рублей

Другой проект Соколова ­ — «Надземный экспресс» — планировалось запустить к 2008 году. На него были потрачены миллионы рублей, но горожане так и не увидели надземной трамвайной линии. Как писали СМИ, сроки начала строительства постоянно сдвигались из-за проблем с финансированием, конкуренции с другими трамвайными маршрутами, возникшей необходимостью демонтажа части транспортной инфраструктуры и неясности окупаемости.

Политика, которой придерживается вице-губернатор, создает отрицательный инвестиционный климат в Северной столице, в связи с чем крупные предприниматели не хотят приезжать для участия в ПМЭФ. Потенциальные инвесторы не видят каких-либо серьезных перспектив, понимая, что город не заинтересован в их привлечении, но бизнесмены имеют возможность «рисковать» своими деньгами не только в Санкт-Петербурге, но и в других, более перспективных в экономическом плане регионах.