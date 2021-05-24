Губкин, Белгородская область, , 13:19 — REGNUM Монтёр пути скончался в результате наезда поезда на территории АО «Лебединский ГОК» в Губкине Белгородской области. Назначена доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, утром 23 мая 60-летний монтёр пути 5-го разряда, получив от мастера дорожного цеха наряд-задание, проводил работы по укладке, ремонту и выправке тупика № 1 Лебединского ГОКа. После обеда мужчина вышел из административно-бытового комплекса, который находится на значительном расстоянии от места производства его работ. Через некоторое время в районе перевода № 6 он попал под движущийся специализированный поезд. Монтёр погиб на месте.

Следователям предстоит выяснить, почему погибший находился на значительном расстоянии от места своей работы. Опрашиваются непосредственные руководители монтёра, изучается документация, касающаяся производства работ и техники безопасности.