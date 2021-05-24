Минск, , 13:16 — REGNUM Правила авиационной безопасности являются абсолютным приоритетом, поэтому действия экипажа самолёта авиакомпании Ryanair, который по пути следования из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, представляются полностью оправданными. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

«Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению», — подчеркнул он в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Глаз назвал поспешными и «откровенно воинственными» недавние заявления западных политиков по поводу инцидента.

«Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация, звучат ничем не подтверждённые обвинения, клеятся ярлыки», — уверен представитель МИД.

Он также подчеркнул, что при этом нет никакого видимого желания объективно разобраться в ситуации, напротив, сразу же «зазвучали лозунги о санкциях».

По его словам, Минск призывает дождаться заключений компетентных экспертов и только после этого делать выводы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Находящегося среди пассажиров бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержал. Также, по данным BBC, была задержана и его спутница — гражданка России Софья Сапега. Эту информацию сейчас проверяет посольство РФ в Минске.

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