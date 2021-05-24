Курган, , 13:16 — REGNUM В Курганской области к 24 мая подтверждён 30 новый случай заражения коронавирусом. Из них 20 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 24 мая выявлено 21 180 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 969 человек, скончались 411 пациентов с COVID-19.