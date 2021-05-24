Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга проводит рейд на предмет соблюдение миграционного законодательства и правил торговли в центре Северной столицы. В очередной раз под пристальным вниманием правоохранительных органов оказался рынок Апраксин двор. Об этом 24 мая корреспонденту ИА REGNUM раскатал источник в правоохранительных органах Петербурга.

Апраксин двор Дарья Драй © ИА REGNUM

В середине дня входы на рынок перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил собеседник агентства, в настоящее время там проходит проверка.

Входы на рынок закрыты, внутри торговые точки не работают. Как уточняется телеканал «78», около десяти мигрантов задержали и увезли, ещё столько же проходят проверку.

Как сообщало ИА, 18 мая сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) администрации Санкт-Петербурга в сопровождении силовиков приходили в Апраксин двор, чтобы освободить территорию от незаконной торговли.

Долгие годы рынок находится в неприглядном состоянии, а попытки его «реновации» или «реконструкции» раз за разом проваливаются.

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