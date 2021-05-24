Красноярск, , 13:14 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 3697 жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в регионе выявлено 72 846 носителей коронавируса, выздоровели 67 089 человек.

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