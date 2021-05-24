Джакарта, , 13:14 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5907 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 24 мая в Индонезии выявили 1 781 127 носителей коронавируса.

За сутки число выздоровевших пациентов выросло на 5234 человека. Всего побороть коронавирус смогли 1 638 279 человек.

В период с 23 по 24 мая 2021 года в Индонезии от COVID-19 скончались 127 человек. Всего эпидемия унесла жизни 49 455 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 93 393 активных случая COVID-19.

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