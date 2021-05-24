Уфа, , 13:18 — REGNUM Двух сестер, которых обвинили в мошенничестве на сумму более 38 млн рублей, осудили к реальному тюремному сроку в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства региона добились отмены условного осуждения двум сестрам, обвиняемых в мошенничестве.

Ранее Советский районный суд г. Уфы установил, что фигурантки уголовного дела создали фирму и в 2016 году заключили со строительной организацией договор на поставку стройматериалов на сумму более 36 млн рублей. Строительная фирма оплатила товар в полном объеме.

Отмечается, что на самом деле поставщик не мог выполнять обязательства по договору, так как занимался продажей продуктов питания. Полученные денежные средства обвиняемые потратили по своему усмотрению.

Сообщается, что помимо этого, по версии следствия, фигурантка уголовного дела похитила у двух организаций 1,8 млн рублей под видом поставки товаров и выполнения услуг. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Отмечается, что подсудимые не признали свою вину и не возместили ущерб. В результате суд признал их виновными и приговорил к условному лишению свободы. С таким решением суда не согласились сотрудники прокуратуры и обжаловали приговор в Верховном суде региона.

«Суд апелляционной инстанции признал доводы прокуратуры обоснованными и изменил приговор», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Одна подсудимая была приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, вторая — к трем годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших.

57-летняя и 66-летняя фигурантки уголовного дела были взяты под стражу в зале суда.