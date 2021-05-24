Родос, Греция, , 13:14 — REGNUM Новый центр вакцинации на острове Родос открылся в понедельник, 24 мая, передает AMNA. Греческие СМИ называют помещение «мега-центром».

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Новый центр имеет 24 линии вакцинации и может ежедневно проводить тысячи прививок.

«Мы хотим, чтобы все люди на острове были в безопасности, чтобы встречать путешественников, и мы хотим, чтобы эти путешественники были в такой же безопасности», — сообщил заместитель министра гражданской защиты и управления кризисными ситуациями Никос Хардалиас журналистам.