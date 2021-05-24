Москва, , 13:11 — REGNUM На закупку лекарства «Онкаспар» правительство РФ выделит 520 млн рублей. Об этом 24 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство направит более 520 млн рублей на закупку за рубежом лекарства «Онкаспар». В России оно пока не производится и не зарегистрировано. Но в нём остро нуждаются дети с тяжёлыми онкологическими заболеваниями», — сказал он.

По словам премьер-министра, для обеспечения маленьких детей будет приобретено в 2021 году около 1 тысячи упаковок лекарства. В дальнейшем потребность может увеличиться до 2,5 тыс. упаковок.

Он поручил министерствам «оперативно подготовить необходимые документы и обеспечить закупки в самые сжатые сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Круг добра» получит второй транш в размере 10 млрд рублей для закупки лекарств для детей с редкими и тяжёлыми заболеваниями.