Саратов, , 13:27 — REGNUM Жители Саратовской области с помощью платформы обратной связи через форму на едином портале госуслуг могут подать заявление или задать вопрос региональным органам власти ну любую интересующую их тему, сообщает пресс-служба регионального минцифрового развития и связи.

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С 1 по 20 мая от саратовцев на платформу обратной связи поступило 1836 сообщений. Наиболее популярными стали вопросы о вакцинации от COVID-19 (55,7%), выплата на детей от 3 до 7 лет (7,6%), автомобильные дороги (5,4%), вывоз твердых коммунальных отходов (5,3%), дворы и территории общего пользования (5,3%). Самыми активными стали жители Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска и Базарного Карабулака.

Кроме этого, на платформе предусмотрены «фаст-треки», сообщения по которым рассматриваются в ускоренном режиме, — от 7 до 15 дней. В мае таких сообщений поступило 1530.

Всего к платформе обратной связи в Саратовской области подключены 3136 учреждений, среди которых региональные органы исполнительный власти, все органы местного самоуправления, расположенные на территории 42 муниципальных районов области, а также их подведомственные организации.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 20 мая вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 222 145 саратовцев, полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 173 004 человека.

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