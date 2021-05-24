Афины , , 13:13 — REGNUM Европейские лидеры должны договориться о четких и серьезных последствиях для Белоруссии в связи с арестом журналиста Романа Протасевича. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в интервью Financial Times 24 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Мицотакис полагает, что ответ ЕС на действия официального Минска должен «не оставить Белоруссии места для сомнений в нашем единстве и решимости». Премьер-министр подчеркнул, что неспособность ЕС выступить единым фронтом во внешних делах не должна повториться в случае «неприемлемой агрессии» со стороны Белоруссии.

«Вынужденная посадка пассажирского самолета с целью незаконного задержания политического оппонента и журналиста является абсолютно предосудительной и представляет собой неприемлемую наступательную акцию, с которой нельзя мириться», — заявил премьер-министр.

Напомним, самолет компании Ryanair, следовавший 23 мая рейсом Афины — Вильнюс, пролетая через воздушное пространство Белоруссии, получил от местных диспетчеров приказ совершить экстренную посадку в связи с сообщением о наличии на борту взрывного устройства. После посадки местные силовики задержали бывшего на борту Романа Протасевича, одного из основателей Telegram-канала Nexta. Канал Nexta активно участвовал в попытке свержения Александра Лукашенко в 2020 году и в Белоруссии признан экстремистским. Взрывного устройства на борту не нашли.