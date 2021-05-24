Тюмень, , 13:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 63 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 мая коронавирусом заразились 36 404 человека, выздоровел 34 841 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 24 мая скончались 544 пациента с COVID-19, что на два человека больше, чем днём ранее.