Черкесск, , 13:10 — REGNUM Несколько муниципалитетов Карачаево-Черкесии и Дагестана будут сотрудничать в сферах экономики, туризма, спорта, культуры и других. Соглашения об этом подписали руководители Карачаевского района Карачаево-Черкесии и Казбековского и Левашинского районов Дагестана, а также города Дербента.

В частности, в рамках договоренностей стороны будут обмениваться опытом в сфере туризма. По словам заместителя мэра Карачаевского городского округа Азрета Караева, планируется применить опыт развития курортов «Домбай» и «Теберда» при реализации планов по развитию Сулакского каньона в Дагестане.

В рамках соглашения о сотрудничестве также запланировано провести прием на отдых детей-сирот и детей из малоимущих семей по программе обмена.