Москва, , 13:11 — REGNUM В настоящее время в России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли свыше 10 млн человек. Об этом 24 мая рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

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«Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что эксперты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы обсудить, какая из существующих в организации вакцин от COVID-19 могла бы стать общей для всех участников ЕАЭС.