Москва, , 13:09 — REGNUM Обновив 21 мая двухмесячные минимумы в районе 73,20 руб., пара доллар/рубль остается в оборонительной позиции 24 мая в начале новой торговой недели. Однако давление на данном этапе выглядит умеренным, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«При этом общая тенденция к укреплению российской валюты сохраняется. Доллар по-прежнему чувствует себя неуверенно на рынке Форекс, привлекая продажи на росте, а преобладающий сегодня интерес к риску дополнительно сдерживает попытки восстановиться.

Это играет на руку рублю, как и продолжающийся налоговый период, который как минимум ограничит потенциал падения курса, если такой риск возникнет.

Кроме того, поддержку российская валюта получает со стороны рынка нефти, где Brent энергично дорожает с пятницы.

Поводом для резкого разворота цен стала новость об угрозе тропического шторма в Мексиканском заливе, который может привести к перебоям в работе американских НПЗ, расположенных в регионе.

На этом фоне трейдеры временно отодвинули на задний план угрозу притока иранской нефти на мировой рынок.

Текущая обстановка теоретически располагает к дальнейшим попыткам укрепления «россиянина», который продолжает плавно толкать доллар к отметке 73 руб.

Однако если нынешнее затишье на мировых площадках — предвестник бури, нельзя исключать локальный разворот рубля в ближайшие дни на случай резкой коррекции нефти и возвращения бегства от рисков, которое поддержит защитный доллар.

В случае с парой евро/рубль в краткосрочной перспективе ожидается консолидация в районе 89,50 руб.», — считает эксперт

Читайте также: Рубль стремится к отметке 73 за доллар