Варшава, , 13:09 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter назвал «принудительную» посадку пассажирского самолета Ryanair в аэропорту Минска «очередным примером нарушений режимом Лукашенко основополагающих принципов международного права».

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»Международное сообщество не должно оставаться равнодушным. Оно должно отреагировать. По отношению к белорусским властям нужно действовать решительно», — говорится в сообщении польского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

Представители руководства ряда западных государств, а также ЕС, сообщили, что считают данный инцидент операцией белорусских спецслужб с целью задержать оппозиционера. В республике на него заведено уголовное дело. Также в Белоруссии он внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности.