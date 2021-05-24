Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM Ещё у 99 жителей Свердловской области выявили заражение вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, последний раз меньше 100 случаев заражения за сутки регистрировали в области 17 мая 2021 года (тогда было зафиксировано 97 носителей коронавируса). Всего в регионе подтверждено 88 629 случаев заражения с начала пандемии.

По данным врачей, за минувшие сутки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (35 человек), Алапаевского района, Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Староуткинска, Сысертского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают вакцинацию от COVID-19. В трёх городах Свердловской области (в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле) прививку можно сделать в торговых центрах.

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