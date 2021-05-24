Берлин, 24 мая, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель HWA AG представил свою версию родстера Mercedes-AMG GT R под названием Bussink GT R SpeedLegend. Снимки с автомобилем размещены на сайте GTSpirit.

Gtspirit.com Bussink GT R SpeedLegend

Экстерьер новинки был разработан дизайнером Роландом А. Бюссинком, который затем поручил HWA AG воплотить его идею в жизнь. Бюссинк — дизайнер из Германии, который увлечён коллекционированием автомобилей.

Идея нового дизайна для GT R SpeedLegend у Бюссинка зародилась 1,5 года назад. Дизайнер был вдохновлен автомобилями Mercedes-Benz SLR Stirling Moss и Mercedes F1.

Под капотом машины функционирует четырёхлитровый V8 с двумя турбинами. Мощность представленного автомобиля увеличена с 265 л. с. до 850 «лошадей».

Всего будет выпущено пять штук таких моделей и все они уже распроданы.

Напомним, до конца 2021 года в РФ должна состояться официальная премьера нового седана Mercedes-AMG С 63, а на российском авторынке эта модель появится в 2022 году.

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