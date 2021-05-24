Москва, , 13:06 — REGNUM Западные страны не должны быть шокированы случаем с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии, заявила 24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

По её словам, жизнь «цивилизованных демократий» по траектории quod licet Iovi, non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») «давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств».

Она напомнила, когда в Австрии принудительно посадили по запросу США самолёт с президентом Боливии на борту, а также принудительную посадку на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана.

Использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже не приносит должного эффекта, резюмировала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт исландской авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Экстренная посадка была запрошена экипажем из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

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