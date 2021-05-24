Москва, , 13:06 — REGNUM Директор московского футбольного клуба «Спартак» по связям с общественностью Антон Фетисов выписан из больницы. Об этом 24 мая сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

«Фетисов выписан из больницы. Он пока на домашнем режиме», — цитирует Кулемина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Москве неизвестные избили Фетисова, после чего он попал в больницу. У него была диагностирована черепно-мозговая травма.

12 мая Фетисова перевели из реанимации в обычную палату. В тот же день стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в избиении — его отправили под домашний арест на месяц.

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