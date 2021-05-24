Мурманск, , 13:06 — REGNUM Депутат мурманского городского совета Станислав Ланин и сотрудница регионального Министерства транспорта арестованы за получение крупной взятки. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Задержан и арестован за взятку депутат городского совета города Мурманска Ланин, вместе с ним — подельница, которая работала на невысокой должности в министерстве транспорта», — сообщил глава региона.

В Следкоме подтвердили, что в отношении Ланина возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы Ланин потребовал от собственника коммерческой организации передачи взятки в сумме 5,5 млн рублей за то, чтобы не затягивать и не препятствовать оплате денежных средств заказчиком — учреждением (мурманское «Управление дорожного хозяйства») — по заключенным с подрядчиком контрактам на выполнение дорожно-строительных работ в Мурманске.

Ланин получил от предпринимателя 1,1 млн рублей, после чего был задержан. Сразу после этого он был задержан. Решением суда Ланин арестован до 20 июля.