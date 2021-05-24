Москва, , 13:04 — REGNUM Урегулирование региональных конфликтов в мире зачастую зависит от полноценного российско-американского диалога. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«На России и США — двух крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности», — сказал Ларов.

По его словам, без диалога между Россией и США мировому сообществу сложно противостоять трансграничным вызовам и угрозам. Об этом постоянно напоминают международные партнеры, отметил Лавров.

Учитывая это, стороны договорились начать работу над организацией саммита лидеров России и США в одной из стран ЕС, добавил министр.

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