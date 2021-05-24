Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало шести авиаперевозчикам новые допуски на рейсы из Нижнего Новгорода в пять стран — Венгрию, Германию, Грецию, Египет и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России — ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Так, авиакомпания «Икар» получила разрешение на ежедневные полеты по маршруту Нижний Новгород — Мюнхен.

«Уральские авиалинии» получили право трижды в неделю выполнять полеты из аэропорта «Стригино» в столицу Венгрии, в эмират Рас-Эль-Хайма, а также на греческий остров Родос.

Авиакомпании «Сибирь» разрешили летать из столицы Приволжья в болгарский Бургас, в греческий Ираклион и в узбекский Ургенч по три раза в неделю.

Авиакомпания «Ираэро» получила допуск на полеты в Париж, «Россия» — в Дубай, а «Нордстар» — в египетский Каир. Все три авиарейса можно будет выполнять по одному разу в неделю.