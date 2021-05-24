Калуга, , 13:18 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 мая. Днём ранее, 23 мая, в регионе было зарегистрировано 50 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 326 человек, 1253 человека находятся на лечении, 33 тыс. 739 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 334 человека, у которого было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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