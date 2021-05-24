Москва, , 12:59 — REGNUM Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» включены в состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон 2021/22. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба лиги.

Отмечается, что решение приняло общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сезоне 2020/21 «Крылья Советов» заняли первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). «Нижний Новгород» стал третьим и должен был играть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

Однако ставший вторым «Оренбург» не получил лицензию для выступления в РПЛ, поэтому согласно регламенту, нижегородский клуб занял его место.

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» будут играть в РПЛ вместо «Тамбова» и «Ротора», которые вылетели в ФНЛ по итогам сезона 2020/21.

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