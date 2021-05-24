Киев, 24 мая 2021, 13:03 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что вынужденная посадка самолёта Ryanair в Минске является «проявлением международного терроризма». Об этом он заявил 24 мая в комментарии информационному агентству УНИАН.
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко и страна в целом «перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности».
Напомним, в 2016 году украинские диспетчеры под угрозой применения оружия принудили пилотов компании «Белавиа» посадить самолёт, на борту которого находился участник антимайдана, блогер Армен Мартиросян.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность», глава межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию» Алексей Гончаренко призвал прекратить дипломатические отношения с Белоруссией, а также авиасообщение и транзит самолётов над страной.
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