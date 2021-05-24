Джакарта, , 12:58 — REGNUM Председатель комитета по борьбе с коронавирусом в Индонезии Арлангга Хартарто заявил, что жители должны сохранять бдительность в отношении всплеска случаев заражения SARS-CoV-2 в следующие 4−5 недель, поскольку число случаев заболевания начало расти, сообщает CNN Indonesia.

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По словам Аирлангга Хартарто, по состоянию на 23 мая число активных случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 5,2%. Число новых случаев заражения коронавирусом также выросло до пяти тысяч в день.

Больше всего случаев заражения SARS-CoV-2 было зафиксировано на Яве (56,4%) и на Суматре (21,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии приступило к вакцинации людей старше 50 лет.

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