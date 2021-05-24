Нальчик, , 12:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за последние сутки прирост числа заболевших COVID-19 составил 16 человек. Это показатель является для региона минимальным за последние несколько месяцев. Он держится уже на данном уровне четвертые сутки, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе.

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За те же сутки, 23 мая, выздоровели в Кабардино-Балкарии 16 пациентов, а общее число вылечившихся составило 23 526 человек из 24 225 носителей коронавируса, которые были выявлены за все время пандемии.

За прошедший день в Кабардино-Балкарии не было зафиксировано ни одного случая летального исхода. А всего за все время пандемии коронавируса скончались от COVID-19 466 жителей республики.