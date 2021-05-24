Ярославль, , 12:55 — REGNUM Ярославль оказался на 29 месте в рейтинге городов по качеству общественного транспорта. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на мэра Ярославля.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Рейтинг качества общественного транспорта готовит питерская компания «А+С Транспроект», работающая под брендом SIMETRA. Рейтинг публикуется во второй раз, первый вышел в апреле 2020 года.

«Эксперты проанализировали 44 показателя, по итогам Ярославль поднялся в рейтинге на 7 позиций и занял 29 место. Безусловно, это результат нашей комплексной работы, которую мы начали два года назад. Будем и дальше совершенствовать нашу транспортную систему, чтобы для горожан она стала комфортной и безопасной», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Ярославле в рейтинге Simetra

В тройку городов-победителей рейтинга попали Екатеринбург, Пермь и Казань. Соседние с Ярославлем областные центры заняли 10 место (Тверь), 25 место (Иваново), 31 место (Владимир) и 59 место (Кострома).

Согласно экспертной оценке, в Ярославле эффективно работает транспортная сеть — её оценили в 67,2 балла, а сами автобусы и маршрутки достаточно удобны — 69,2 балла. При этом показатель безопасности транспорта является достаточно низким и составляет всего 39,5 балла.