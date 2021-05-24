Брюссель, , 13:00 — REGNUM Возможность введения запрета для посадки самолетов белорусских авиакомпаний в странах Евросоюза рассматривают в настоящее время власти ЕС. Об этом 24 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ходом подготовки проведения саммита сообщества.

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Кроме указывается, что власти Евросоюза также могут запретить наземные транзитные перевозки через территорию Белоруссии в страны сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что в настоящее время Великобритания и ее союзники ведут работу по выработке координированного ответа на инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске, и в него могут входить новые санкции против Белоруссии.