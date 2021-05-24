Самара, , 12:59 — REGNUM Сотрудник полиции скончался от травм, которые получил в ходе выполнения служебных обязанностей в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что ночью 13 мая сотрудники ДПС получили информацию о том, что на 983 км автотрассы М-5 «Урал» сломался грузовой автомобиль. Они выдвинулись на помощь водителю этого автотранспортного средства.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка поставили патрульный автомобиль сзади грузовика и включили световые спецсигналы.

«Во время выяснения обстоятельств, на стоящий патрульный автомобиль ДПС, в котором находились сотрудники и водитель грузовика, был совершен наезд легкового автомобиля под управлением водителя, который уснул за рулем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что инспектор ДПС лейтенант полиции Николай Бархоткин был тяжело травмирован.

«В течение восьми суток врачи боролись за жизнь офицера полиции, но 22 мая он, не приходя в сознание, скончался», — сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство и сотрудники ГУ МВД РФ по региону выражают соболезнования близким и родным офицера.

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