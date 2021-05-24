Заиграевский район, Бурятия, , 12:54 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет начальник пожарной части, обвиняемый в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть сотрудника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года, когда по вызову местной жительницы обвиняемый вместе с пожарным прибыли для спасения кошки с электроопоры. Они установили лестницу, по которой 22-летний молодой человек поднялся к вершине столба.

«При этом перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач, им не уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии», — отметили в управлении.

Задев провода, пожарный получил удар током и упал вниз. Через некоторое время он скончался в больнице.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено. Документы направлены в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии пожарный погиб, пытаясь спасти кошку со столба