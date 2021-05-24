Красноярск, , 12:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в крае выявлено 72 846 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 67 089 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 90 омичей.

Напомним, 23 мая в Красноярском крае было выявлено 100 носителей коронавируса.

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