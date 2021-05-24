Волгоград, , 12:57 — REGNUM Автомобиль, проехавший по лестнице Центральной набережной Волгограда, запечатлели камеры видеонаблюдения. Личность водителя установлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Система «Безопасный Город» зафиксировала грубое нарушение правил дорожного движения 23 мая около 05:32. Внедорожник Toyota проехал по лестнице Центральной набережной, кроме того, в багажнике пикапа ехал пассажир.

Полицейские установили водителя иномарки. Им оказался 31-летний житель Ворошиловского района. Мужчина пояснил, что таким образом решил протестировать внедорожные характеристики своей автомашины.

В отношении водителя составлены два административных протокола.