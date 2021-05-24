Москва, , 12:53 — REGNUM Фонд «Круг добра» получит второй транш в размере 10 млрд рублей на закупку дорогостоящих препаратов для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Об этом 24 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента РФ, помогает обеспечивать необходимыми препаратами маленьких пациентов.

«На их закупку правительство направит свыше 10 млрд рублей. Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение, дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями из средств фонда «Круг добра».