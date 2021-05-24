Кишинёв, , 12:55 — REGNUM В Кишинёве с 28 по 30 мая пройдет новый марафон вакцинации от COVID-19, заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан 24 мая на еженедельном заседании. Трансляцию заседания вела пресс-служба мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Градоначальник сообщил, что вакцинация будет проходить во Дворце республики. Там оборудуют 15 пунктов вакцинации.

«Пожалуйста, проявите ответственность и пройдите вакцинацию, мы ждем вас в любом центре и пункте вакцинации, независимо от места проживания и прописки», — сказал Чебан на совещании.

Он также сообщил, что с 26 мая в Кишинёве начнут работать два передвижных пункта вакцинации, оборудованные в автобусе и троллейбусе.

Стоит отметить, что с 21 по 23 мая в Кишинёве прошёл круглосуточный марафон на территории Молдавского медицинского университета. За это время там привили 4068 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кишинёве появятся пункты вакцинации от COVID-19 на колесах