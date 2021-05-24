Белград, , 12:51 — REGNUM Болельщики белградского клуба «Црвена Звезда» устроили беспорядки после того, как их команда стала чемпионом Сербии. Об этом 24 мая сообщает Telegraf.

Отмечается, что большая группа фанатов «Црвен Звезды» отделилась от остальных и начала устраивать беспорядки около ресторана. Они разбили витрины и нанесли телесные повреждения нескольким людям.

В результате полиция задержала 109 человек.

Ранее «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, оформив чемпионство в Суперлиге за четыре тура до финиша. При этом за весь сезон не потерпела ни одного поражения.