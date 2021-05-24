Сеул, , 12:54 — REGNUM В Южной Корее растёт зависимость школьников от интернета и смартфонов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1,27 млн школьников, в 2020 году порядка 229 тыс. подростков были зависимы от смартфонов или интернета.

Порядка 30 тыс. школьников входят в группу риска, проводя чрезмерно много времени в телефоне или интернете, что на 2 тыс. человек больше, чем годом ранее.

В министерстве отметили, что на рост показателя во многом оказала влияние пандемия коронавируса. В частности, переход на дистанционное образование.