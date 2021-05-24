Казань, , 13:28 — REGNUM Жительница Авиастроительного района города Казани наносит побои своей малолетней дочери. Об этом стало известно следственным органам Татарии в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает 24 мая пресс-служба СУ СКР по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. В рамках расследования уголовного дела будут дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживание ребенка в семье. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 42-летняя жительницы города Набережные Челны в январе-апреле 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои малолетнему сыну 2008 года рождения. При этом обязанности по воспитанию мальчика исполняла старшая, совершеннолетняя сестра, которая и сообщила об истязании ребенка в полицию. Семья, как выяснилось, состоит на профилактическом учете.

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