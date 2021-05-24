Магас, , 12:50 — REGNUM Школьники из Ингушетии в 2021 году не поедут отдыхать на Черноморское побережье. Такое решение приняли власти республики из-за угрозы распространения коронавируса, пишет интернет-газета «Ингушетия».

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"В 2021 году направление детей и подростков в другие регионы, в детские оздоровительные организации Черноморского побережья не планируется», — цитирует издание сотрудника министерства труда региона.

Всего в летний оздоровительный период планируется охватить организованным отдыхом 4451 ребёнка. На эти цели республика выделит 44,1 млн рублей. Из федерального бюджета на отдых детей субсидии в текущем году не планируются.

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