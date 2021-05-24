Берлин, , 12:48 — REGNUM Футболист Роберт Левандовский, который является капитаном национальной сборной Польши и выступает за немецкий клуб «Бавария», по итогам текущего сезона установил новый рекорд Бундеслиги (чемпионата Германии по футболу). Об этом сообщает немецкий спортивный журнал Kicker.

Знаменитый польский нападающий забил 41 гол за сезон 2020/2021. В Бундеслиге сезон состоит из 34 матчей, это означает, что Левандовский забивал в среднем более одного гола за игру. До этого рекорд по числу голов за один сезон в германской Бундеслиге был установлен еще в 1972 году — тогда легендарный Герд Мюллер забил 40 голов, выступая также за мюнхенскую «Баварию».

Примечательно, что рекордный 41-й гол Левандовский забил на последних минутах матча последнего тура, в рамках которого «Бавария» играла с «Аугсбургом».

"У меня нет слов. Я пытался забить все 90 минут, я пробовал все — и я сделал это на 90-й минуте. Я очень, очень счастлив. Я посвящаю рекорд всей команде», — цитирует футболиста издание.