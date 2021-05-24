Москва, , 12:55 — REGNUM Украина пытается выставить Россию участницей конфликта в Донбассе вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 24 мая интервью газете «Аргументы и факты».

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Он отметил, что украинские власти не хотят признавать законные интересы жителей Донбасса, не дают этому региону особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями.

«Вместо этого Киев «переводит стрелки» на Россию, пытается выставить её стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций», — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что в Донбассе продолжается внутриукраинский вооруженный конфликт, к которому привёл государственный переворот. К власти тогда пришли радикальные националистические силы и принялись расправляться с несогласными, в том числе с жителями Донбасса. Это регион просто отстаивает свою свободу, национально-культурную идентичность и право говорить на родном языке.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также рассказал о наращивании военной активности США и других стран НАТО на Украине и в Чёрном море.

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