Чебоксары, , 12:46 — REGNUM Аномальную жару в Чувашии, когда температура превышала +35 градусов, сменит комфортная погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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24 — 25 мая республика окажется на границе двух воздушных масс, 25 мая прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

26 мая в регионе установится сухая малооблачная погода, температура воздуха снизится до +22…+27 градусов тепла.

28 — 29 мая станет ещё теплее, но 30 мая температура упадёт до +15…+20 градусов тепла. По расчётам, на следующей неделе могут ударить заморозки.

В начале июня на Европейскую территорию России спустится арктический воздух. Очередное потепление прогнозируется в середине июня.