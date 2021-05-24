Пермь, , 12:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом. Это на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число выявленных с начала пандемии носителей коронавируса в Прикамье достигло 56 790. Выздоровели 51 038 человек. В больницах на сегодняшний день находятся 630 пациентов с COVID-19. Из них 41 пермяк подключен к аппаратам ИВЛ.

От коронавирусной инфекции в регионе скончались 2378 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода.

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