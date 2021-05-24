Кызыл, , 12:44 — REGNUM В ночь на 25 мая на территории Тувы ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы и град, в горах возможен мокрый снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

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Северо-западный ветер усилится местами до 25 метров в секунду. На перевалах возможна гололедица. В течение недели неблагоприятная погода сохранится. В связи с этим спасатели предупреждают жителей соблюдать меры безопасности.

«Возможен подъем уровня рек, подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах, размыв автодорог, с одновременным подъемом грунтовых вод и таянием снега в верховьях гор Западного и Восточного Саян», — отметили в управлении.

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