Москва, , 12:43 — REGNUM С сугубо экологической точки зрения, в РФ, внедряя электротранспорт, нужно сосредоточиться на троллейбусах и трамваях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о том, что электротранспорт в РФ может занять серьезную нишу, но начнется всего не с легковых автомобилей, а с общественного электротранспорта.

«Дворкович, должно быть, по улицам не ходит и городским транспортом не пользуется, но, видимо, ему кто-то рассказал про электробусы, которые ходят по Москве уже много лет, — сказал Делягин. — Вот дошло и до Дворковича. При этом я напомню, что электротранспорт — это и троллейбус, и трамвай. Конечно, за электрическим транспортом будущее. Правда, в мире есть проблема с утилизацией аккумуляторов, которая так и не решена. Так что с сугубо экологической точки зрения разумен именно проводной электротранспорт. Но поскольку господа чиновники на два шага вперед думать не могут, они будут скакать вокруг электробусов и будут их внедрять, пока есть деньги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на развитие электротранспорта в России из федерального бюджета направят более 400 млрд рублей.

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