Омск, , 12:43 — REGNUM Приговор о даче взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 291 УК РФ) вынесен в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

Приговор мужчине вынес Центральный районный суд Омска. По данным следствия, в феврале 2018 года омич через посредника передал 20 тысяч рублей инспектору дорожно-патрульной службы. Нарушитель добивался, чтобы в отношении него не составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, на 10 тысяч рублей оштрафован приятель омича. Чтобы помочь другу избежать ответственности, он дал в суде ложные показания — заявил, что за рулём находился он.

Как сообщало ИА REGNUM, врача-хирурга заподозрили в получении взятки в Самаре.

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