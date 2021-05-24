Москва, , 12:43 — REGNUM В пяти регионах России наблюдается острая ситуация с лесными пожарами, сообщила 24 мая вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в правительстве.

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"Наиболее острая ситуация возникла в пяти субъектах РФ. Это Тюменская, Курганская, Омская, Свердловская и Новосибирская области», — сказала она.

Кроме того, сложная обстановка ожидается в Архангельской области, Коми, в Приволжье, в Иркутской области, на юге Урала и Сибири.

По словам вице-премьера, лишь в 4% случаев причиной пожаров являются природные явления, в остальном же — человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, на борьбу с лесными пожарами дополнительно выделят около 3 млрд рублей.