Москва, , 12:46 — REGNUM По итогам апреля 2021 года большая часть выручки от продажи новых автомобилей в России была получена за реализацию машин класса SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Кроссовер IFCAR

Всего российские дилеры выручили с продажи новых авто в отчетный период 298,3 млрд рублей. Из них за кроссоверы и внедорожники дилеры получили 194,5 млрд рублей. При этом за первые четыре месяца 2021 года оборот в этом сегменте составил 590,3 млрд рублей.

На втором месте по выручке автомобили В-сегмента (по европейской классификации легковые автомобили). За них дилеры выручили в общей сложности 28,3 млрд рублей. Тройку лидеров замыкают легковушки бизнес-класса (Е-сегмент) — 17,6 млрд рублей.

Далее по убыванию идут: авто С-класса (гольф-класс) (16,3 млрд рублей) и машины сегментов D (12,5 млрд рублей) и В+ (12 млрд рублей).

Напомним, продажи автомобилей в апреле 2021 года в России выросли в четыре раза, до 151 964 экземпляров.

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